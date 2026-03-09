Coazze: donna di 55 anni trovata morta in casa, uccisa dal monossido di carbonio

COAZZE – Tragedia nella mattinata di oggi in borgata Carrà a Coazze. Qui una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa.

Sul posto sono subito intervenuti il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso della donna, e i vigili del fuoco dal distaccamento di Grugliasco Allamano e dal nucleo contro il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico del comando provinciale. La donna, infatti, è stata probabilmente uccisa dal monossido di carbonio, forse una stufa difettosa.

Presenti anche i carabinieri di Giaveno per i rilievi del caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese