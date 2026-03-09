Don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto in canonica

SALUGGIA – Una morte improvvisa, una notizia che ha scosso la comunità eusebiana: nelle prime ore del mattino di oggi, don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto nella sua canonica.

Don Enrico Triminì, 68 anni, era anche reggente di Saluggia e Sant’Antonino. Il decesso del parroco sarebbe avvenuto nella notte per cause che sono ancora in fase di accertamento.

A darne notizia con dolore e invitando alla preghiera è l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, che in queste ore si sta attivando per organizzare le esequie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese