CronacaVercelli
Don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto in canonica
Don Enrico Triminì, 68 anni, era anche reggente di Saluggia e Sant’Antonino
SALUGGIA – Una morte improvvisa, una notizia che ha scosso la comunità eusebiana: nelle prime ore del mattino di oggi, don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto nella sua canonica.
Don Enrico Triminì, 68 anni, era anche reggente di Saluggia e Sant’Antonino. Il decesso del parroco sarebbe avvenuto nella notte per cause che sono ancora in fase di accertamento.
A darne notizia con dolore e invitando alla preghiera è l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, che in queste ore si sta attivando per organizzare le esequie.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese