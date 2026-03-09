Seguici su

CronacaVercelli

Don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto in canonica

Don Enrico Triminì, 68 anni, era anche reggente di Saluggia e Sant’Antonino

Pubblicato

3 secondi fa

il

SALUGGIA – Una morte improvvisa, una notizia che ha scosso la comunità eusebiana: nelle prime ore del mattino di oggi, don Enrico Triminì, parroco di Bianzé e Tronzano, è stato trovato morto nella sua canonica.

Per approfondire:

Don Enrico Triminì, 68 anni, era anche reggente di Saluggia e Sant’Antonino. Il decesso del parroco sarebbe avvenuto nella notte per cause che sono ancora in fase di accertamento.

A darne notizia con dolore e invitando alla preghiera è l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, che in queste ore si sta attivando per organizzare le esequie.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *