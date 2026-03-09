Frah Quintale a Collisioni: nuova data per la giornata indie del festival di Alba

ALBA – Un nuovo artista si aggiunge al programma di Collisioni. Sabato 4 luglio, a Alba, salirà sul palco della giornata IndieWood anche Frah Quintale, protagonista della sua unica data estiva in Piemonte.

IndieWood è la giornata del festival dedicata alla musica indie italiana. Dopo gli annunci di Alfa, Marco Castello e Andrea Cerrato, il cartellone si arricchisce con uno dei nomi più rappresentativi della scena indie.

L’esibizione rientra nel Summer Tour dell’artista e coincide con la promozione del nuovo album Amor Proprio, pubblicato il 10 ottobre 2025. Durante il concerto non mancheranno quindi i brani del nuovo lavoro insieme ai pezzi più conosciuti del suo repertorio.

Frah Quintale si è fatto conoscere con Regardez Moi del 2017, album d’esordio certificato triplo disco di platino, seguito da un lungo tour durato oltre due anni. Nel 2020 ha poi pubblicato il progetto Banzai, suddiviso in due parti: Banzai (Lato blu) e Banzai (Lato arancio), entrambi premiati con importanti certificazioni.

Negli anni successivi ha continuato a esibirsi nei principali festival italiani, pubblicando nel 2022 l’EP Storia Breve e nel 2023 il singolo Alta Marea insieme a Coez, seguito dall’album collaborativo Lovebars. Nel 2025 è salito sul palco del Festival di Sanremo insieme a Joan Thiele.

Oggi l’artista conta circa 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, con 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

Il nuovo album Amor Proprio propone undici brani che mescolano pop alternativo e sonorità urban, con collaborazioni tra cui Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy. Il progetto affronta temi come la crescita personale, la ricerca di equilibrio e il valore dell’autonomia.

I biglietti per la giornata di sabato 4 luglio, che consentono l’accesso a tutti i concerti in programma, sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti di vendita.

