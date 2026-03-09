Il Lovers Film Festival torna a Torino dal 16 al 21 aprile: Donatella Finocchiaro madrina della nuova edizione

TORINO – Torna a Torino il Lovers Film Festival, lo storico appuntamento italiano dedicato al cinema e alla cultura LGBTQI+. La manifestazione, diretta da Vladimir Luxuria e fondata da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, si svolgerà dal 16 al 21 aprile 2026 negli spazi del Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema.

L’immagine e il tema dell’edizione 2026

Ad accompagnare il festival sarà una fotografia di Dario Gazziero, scelta come immagine guida dell’edizione 2026 e ispirata al claim “Chi guarda chi – Who’s watching who”. Lo scatto gioca sul tema dello sguardo e dei diversi livelli dell’osservare: tre soggetti fissano l’obiettivo, ribaltando il rapporto tra chi guarda e chi è guardato.

Secondo Luxuria, l’immagine richiama quel momento in cui il cinema rompe la cosiddetta “quarta parete”, come accade nel celebre sguardo in camera di Giulietta Masina nel film Le notti di Cabiria. L’idea è quella di suggerire che chi osserva può a sua volta essere osservato, invitando a riflettere su pregiudizi e discriminazioni.

Donatella Finocchiaro madrina della serata inaugurale

La madrina della serata inaugurale sarà l’attrice catanese Donatella Finocchiaro, protagonista di numerosi film e spettacoli teatrali. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Emanuele Crialese e Pupi Avati.

Accettando l’invito della direttrice artistica Luxuria, Finocchiaro ha espresso entusiasmo per il ruolo che ricoprirà durante il festival. L’attrice ha sottolineato come, in un momento storico in cui diritti e identità hanno ancora bisogno di essere difesi e raccontati, il Lovers rappresenti uno spazio fondamentale per dare voce a queste storie. Celebrare il cinema LGBTQI+, ha spiegato, significa valorizzare l’amore in tutte le sue forme, abbattere stereotipi e contribuire alla costruzione di una comunità più aperta e inclusiva.

