Operaio colpito alla testa da una benna: grave trauma cranico in un cantiere a Biò di Traves

TRAVES – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, in frazione Biò di Traves.

Secondo le prime ricostruzioni, un operaio impegnato in un cantiere stradale vicino alla stazione ferroviaria della linea Torino-Ceres, a lato della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, è stato colpito alla testa dalla benna di un mezzo da lavoro, riportando un trauma cranico.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Reale e l’elisoccorso del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero Piemonte.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’Cto. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, anche se al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal Asl To4, che si occupano degli accertamenti sugli incidenti sul lavoro, insieme ai Carabinieri della compagnia di Venaria Reale per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

