Disposta l’autopsia su Ronald Adarlo, il giardiniere tuttofare della famiglia Lavazza

TORINO – La Procura della Repubblica di Torino ha aperto un fascicolo sulla morte di Ronald Adarlo, il 50enne trovato senza vita il 7 marzo nella villa torinese di Marco Lavazza. L’inchiesta è stata avviata per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, lo svolgimento dell’autopsia, che potrebbe chiarire le cause del decesso.

Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna e dal sostituto procuratore Mario Bendoni, al momento è senza indagati e senza ipotesi di reato.

Il ritrovamento del corpo

La tragedia si è consumata all’interno della residenza di famiglia in via Alby 20, a Torino. Qui Adarlo lavorava da anni come custode, giardiniere e tuttofare della proprietà.

L’allarme è stato dato intorno alle 17.30, quando alcuni membri del personale della casa hanno trovato l’uomo in fin di vita. Accanto al corpo sarebbe stato rinvenuto anche un caschetto da lavoro. Secondo le prime informazioni, il 50enne era solito occuparsi anche di piccoli interventi di manutenzione nella villa.

Le ipotesi al vaglio

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un incidente sul lavoro, un malore improvviso oppure, ritenuta al momento meno probabile, un gesto volontario.

I soccorsi e l’attesa dell’autopsia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del servizio di emergenza del Azienda Zero Piemonte, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Nelle ore successive sono arrivati nella villa anche alcuni familiari della vittima. I parenti, secondo quanto emerge, non credono all’ipotesi di un gesto volontario e attendono l’esito degli accertamenti della magistratura per capire cosa sia realmente accaduto. L’autopsia, disposta oggi, potrebbe fornire elementi decisivi per chiarire le cause della morte.

