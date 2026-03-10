La 29enne Gabriela Madalina Popescu è scomparsa, avvistata l’ultima volta a Torino

TORINO – Da due giorni non si hanno più notizie di Gabriela Madalina Popescu, 29 anni, residente a Racconigi.

A lanciare un appello sui social è il fidanzato. Riguardo alla scomparsa di Gabriela è stata presentata già una denuncia. Risulta scomparsa dall’8 marzo. Nel pomeriggio è stata vista allontanarsi dalla sua abitazione con il suo cane (Lea) e da quel momento non si hanno più informazioni su dove possa trovarsi.

È stata avvistata in data 09/03, in serata, presso la stazione di Porta Nuova (Torino), da qui quindi potrebbe essersi spostata ovunque.

Potrebbe essere disorientata e in stato confusionale. Non è pericolosa, ma non è in sé e ha bisogno di cure.

Chiediamo a chiunque si trovi tra Racconigi, Fossano, Savigliano, Cuneo e zone limitrofe di prestare attenzione.

Anche una piccola segnalazione può essere fondamentale.

Se qualcuno la vede o ha informazioni chiami subito: 342 1272636 oppure contatti immediatamente le Forze dell’Ordine.

