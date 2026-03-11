Gabriela Madalina Popescu scomparsa da Racconigi è stata ritrovata a Nizza

TORINO – Da giorni non si avevano più notizie di Gabriela Madalina Popescu, 29 anni, residente a Racconigi.

A lanciare un appello sui social era stato il fidanzato. Riguardo alla scomparsa di Gabriela era stata presentata già una denuncia. L’ultima volta era stata avvistata in data 09/03, in serata, presso la stazione di Porta Nuova (Torino), ma da quel momento più nulla.

Fino a oggi, quando ci arriva la notizia che la 29enne è stata ritrovata a Nizza, in Francia. I familiari e gli amici seguono le operazioni di rimpatrio.

