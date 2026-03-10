A Torino recuperato un altro alloggio occupato abusivamente dal 2022

TORINO – La polizia locale, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha recuperato un altro alloggio occupato abusivamente al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino.

L’appartamento, occupato nel 2022, è stato messo in sicurezza da Atc, che ha installato dispositivi anti-intrusione e, dopo gli interventi di riqualificazione, potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni.

L’intervento si colloca nell’ambito del tavolo per il contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla Prefettura di Torino.

Circa un mese fa un appartamento Atc occupato abusivamente è stato recuperato in via Botticelli.

Foto di repertorio

