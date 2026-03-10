Operaio cade da ponteggio nel cantiere della chiesa di via San Lorenzo ad Alessandria: è grave

ALESSANDRIA – Nel pomeriggio di oggi, 10 marzo, un operaio è caduto da un ponteggio ad Alessandria. Stava lavorando nel cantiere della chiesa di via San Lorenzo, ed è precipitato per circa tre metri dal tetto del vecchio oratorio: le sue condizioni sono gravi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio. Sul posto è intervenuto il 118 e sono arrivate le Forze dell’ordine per gli accertamenti, oltre ai tecnici dello Spresal per i rilievi.

«Siamo davanti all’ennesimo infortunio nella provincia di Alessandria. In attesa degli accertamenti degli organi preposti, ribadiamo l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza. Il settore edile è tra quelli più esposti in un Paese dove continua a salire il numero di infortuni anche mortali sul lavoro» scrivono in una nota i sindacalisti di Alessandria Paolo Conte (Fillea Cgil), Paolo Tolu (Feneal Uil) e Massimiliano De Blasio (Filca Cisl) dopo l’infortunio dell’operaio. «Occorre fermare queste stragi attraverso normative specifiche e stringenti in materia di sicurezza sul lavoro, maggiori controlli. Basta con i subappalti all’infinito che contribuiscono a fare aumentare il rischio all’interno dei cantieri» concludono.

