Con Wizz Air da Torino 8 rotte e un milione di posti disponibili nel 2026

TORINO – Un traguardo importante quello dei 3 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo piemontese dall’avvio delle operazioni nel 2014 e celebrato oggi a Torino da Wizz Air insieme a Torino Airport. Dal primo volo Torino-Bucarest operato nel 2014, infatti, Wizz Air è cresciuta esponenzialmente nel capoluogo.

Il piano per il 2026

Il piano operativo per il 2026 prevede un potenziamento strutturale dell’offerta: la compagnia metterà in vendita oltre 955mila posti, segnando un incremento del +97% rispetto alla capacità offerta nel 2025.

Il principale motore di questa espansione sarà la stagione Summer 2026, durante la quale l’offerta salirà a 618mila posti, con un incremento del 122% rispetto all’estate precedente. Il network della stagione estiva da Torino oggi conta 8 rotte totali verso 6 Paesi, bilanciando destinazioni internazionali strategiche e collegamenti domestici ad alta frequenza.

Nuove rotte

Da un lato viene consolidato ulteriormente il focus sull’Est Europa, a partire dalle due novità della stagione estiva Budapest e Chisinau (che proseguono dopo l’avvio avvenuto nella stagione Winter 2025) a cui si sommano Tirana e i due scali di Bucarest Otopeni e Bucarest Baneasa; dall’altro viene rafforzato l’asse con il Regno Unito tramite la rotta per Londra Luton al via dal 13 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).

Si rafforza anche il segmento domestico con il potenziamento della connettività con il Sud Italia attraverso i collegamenti per Catania e per Palermo, quest’ultimo operativo dal 4 maggio 2026 con frequenza giornaliera: una rotta strategica che accorcia le distanze tra il polo industriale piemontese e il cuore del Mediterraneo, garantendo una connettività costante per il traffico business e leisure.

L’avvio di queste nuove rotte conferma l’impegno di Wizz Air nel mercato italiano, dove opera con una flotta di Airbus A321neo di ultima generazione. offrono consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo, regalando ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica.

Il potenziamento dello scalo di Torino si inserisce in una strategia di espansione capillare che vede Wizz Air consolidare la propria posizione di secondo vettore nel mercato italiano. Per l’anno 2026, la compagnia ha pianificato un’operatività senza precedenti nel Paese, mettendo a disposizione dei passeggeri una capacità complessiva di oltre 27 milioni di posti.

Questo imponente volume di traffico sarà sostenuto da una flotta di 35 aeromobili di ultima generazione interamente basati in Italia, che opereranno oltre 120.000 voli nel corso dell’anno. Un network che vanta 284 rotte verso 33 nazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese