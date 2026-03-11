Torino ricorda Gipo Farassino con una targa nella casa di via Cuneo

TORINO – Questa mattina, nello stabile di via Cuneo 6, è stata scoperta una targa commemorativa dedicata allo chansonnier e poeta torinese, autore e interprete di numerose canzoni in lingua piemontese.

La cerimonia si è svolta proprio nell’anniversario della nascita dell’artista, l’11 marzo 1934, e ha riunito istituzioni, familiari e cittadini per ricordare una figura che ha segnato profondamente la città.

Un simbolo della Torino popolare

Durante l’iniziativa, il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Domenico Garcea ha sottolineato come via Cuneo 6 rappresenti un vero e proprio luogo della memoria, legato alle radici di Farassino nella Torino nord e nei quartieri popolari. I partecipanti alla cerimonia hanno rievocato il ricordo dell’artista e la sua capacità di raccontare la vita delle periferie, trasformando la quotidianità in cultura attraverso la lingua piemontese, utilizzata come espressione autentica.

Nel corso della cerimonia, Valentina Farassino, figlia dell’artista, ha letto uno scritto del padre in cui si definiva “patriota della settima circoscrizione” e “sempre barrierante”.

