Muore la quindicenne Ludovica Visciglia, sbalzata dalla giostra Tagadà: chieste condanne fino a 4 anni

NOVARA – Era il 12 marzo 2022 quando una serata spensierata si trasforma in tragedia: la sera del suo compleanno, mentre è con i suoi amici, la 15enne Ludovica Visciglia muore.

La studentessa di liceo classico, residente a Trecate, quella sera era in piazza a Galliate e con gli amici si trovava sulla giostra Tagadà. Poi accade l’inimmaginabile e la giovane viene sbalzata fino a battere la testa contro un albero della piazza. Un colpo violento che non le ha lasciato scampo.

A ricostruire quanto accaduto oggi in tribunale a Novara, a quattro anni di distanza da quanto successo, è il pubblico ministero Paolo Verri che nel processo per stabilire le responsabilità di quel decesso ha richiesto le condanne per i quattro imputati: sono di 4 anni di reclusione per il giostraio Massimiliano Ferri, di Borgosesia; 2 anni per l’ingegnere biellese Graziano Minero, responsabile dei collaudi sull’attrazione; 1 anno e 8 mesi per il comandante della polizia locale di Galliate, Angelo Falcone; 1 anno e mezzo per l’ex sindaco Claudiano Di Caprio, in qualità di presidente della commissione comunale di vigilanza. L’udienza prosegue con le repliche delle parti civili e dei difensori.

Foto di repertorio

