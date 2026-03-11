“In between places you can find me”: all’Accademia Albertina si dialoga con arte e natura

TORINO – Dal 23 aprile il PAV (Parco Arte Vivente) ospita la mostra “In between places you can find me (Tra i luoghi puoi trovarmi)”, progetto curato da Franko B e nato dalla collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

L’esposizione riunisce studenti e giovani artisti dell’Accademia Albertina, protagonisti di un percorso che esplora le relazioni tra essere umano, natura e dimensioni non umane, attraverso linguaggi artistici contemporanei e pratiche sperimentali. L’iniziativa rafforza il dialogo tra istituzione museale e formazione artistica, confermando il PAV come spazio di ricerca, attraversamento e confronto.

Tra arte e ricerca

Il progetto espositivo presenta opere nate da processi di ricerca aperti, dove dimensione artistica e curatoriale si incontrano senza sovrapporsi. Il percorso invita il pubblico a muoversi in uno spazio intermedio di sperimentazione, fatto di intuizioni, e tentativi.

Le installazioni e i lavori in mostra affrontano temi come memoria, identità, linguaggio e trasformazione, muovendosi tra frammenti di immagini e narrazioni che mettono in dialogo esperienze personali e dimensione collettiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese