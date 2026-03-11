Gli scacchi ti fanno ridere, piangere, emozionare: la nuova campagna di FSI anche a Torino

TORINO – Dopo l’annuncio del piccolo Tommaso, insignito del titolo di Campione Provinciale Assoluto di Scacchi di Alessandria , impossibile negare il fenomeno che sta interessando l’Italia: l’interesse di persone sempre più giovani al mondo degli scacchi.

“Gli scacchi non sono più una nicchia: in Italia sono ormai un fenomeno di massa”, lo sostiene la Federazione Scacchistica Italiana (FSI), che lancia una nuova campagna di comunicazione con affissioni nelle metropolitane di Torino, Milano e Roma, oltre che sui principali canali social.

Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Winpoll per la Federazione Scacchistica Italiana, circa 15 milioni di italiani dichiarano di aver giocato a scacchi almeno una volta, mentre 3,6 milioni li praticano più volte alla settimana.

Un dato che conferma la crescente popolarità di questo sport, soprattutto tra i più giovani. La diffusione è infatti particolarmente significativa tra gli under 18 e i giovani tra i 18 e i 29 anni, segnale di una crescita destinata a consolidarsi nel tempo.

Il boom degli scacchi tra giovani e online

“Si tratta di cifre molto superiori alle aspettative. Pochissimi sport possono contare su un bacino così ampio”, ha dichiarato il presidente della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Maggi.

“Anche se molti giocano online”, ha aggiunto Maggi, “gli scacchi stanno assumendo sempre più una dimensione sportiva e popolare, con un aumento degli iscritti ai circoli e alla Federazione.”

Le ragioni della crescita

Secondo la Federazione, il boom è dovuto da un lato dalla pandemia che ha spinto molte persone verso attività che uniscono concentrazione e socialità, dall’altro dal successo di alcune serie televisive dedicate al mondo degli scacchi e che ha contribuito a rinnovare l’interesse per questo gioco.

A rendere gli scacchi particolarmente attrattivi è anche la loro accessibilità: possono essere praticati a tutte le età, da uomini e donne, con regole semplici e universali.

