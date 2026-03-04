Il nuovo campione provinciale di scacchi di Alessandria ha 10 anni

ALESSANDRIA – A soli dieci anni, Tommaso Loberti ha raggiunto un traguardo straordinario: il titolo di Campione Provinciale Assoluto di Scacchi di Alessandria. La competizione, disputata a febbraio ad Asti, ha visto confrontarsi giocatori di tutte le età, ma il giovane talento si è distinto per la sua lucidità e determinazione.

Tommaso, già Campione Nazionale Under 10 nel 2025, fa parte dell’ASD Circolo Scacchistico Alessandrino, e racconta con entusiasmo la sua passione: «Gli scacchi mi insegnano a pensare, ad avere pazienza e a non mollare anche quando una partita sembra difficile. Vincere fa piacere, ma quello che mi interessa di più è continuare a migliorare e giocare contro avversari sempre diversi. Ci tengo a ringraziare il Circolo Scacchistico di Alessandria e la mia scuola per il supporto dimostrato in questo percorso sportivo ed educativo».

Il titolo provinciale è per Tommaso non solo una vittoria, ma un punto di partenza verso nuove sfide a livello nazionale e internazionale. Grazie al supporto della sua scuola, la Alexandria International School, il giovane scacchista partecipa attualmente al torneo iSP Chess Masters, parte del programma internazionale ILOS – International Learning Opportunities for Students, promosso dal network International Schools Partnership (ISP).

Il torneo, che coinvolge studenti di oltre 115 scuole ISP in 25 Paesi, prevede sessioni di allenamento con esperti, qualificazioni regionali e un campionato internazionale online. L’obiettivo non è solo la competizione: gli studenti sviluppano pensiero strategico, capacità decisionali, fair play e collaborazione, in un contesto globale e interculturale. Tommaso ha già superato le fasi di qualificazione e accederà alla finale internazionale prevista per maggio.

«Siamo molto orgogliosi di Tommaso», commenta Emanuela Abbate, Head of School della Alexandria International School. «Esperienze come iSP Chess Masters permettono ai nostri studenti di misurarsi con coetanei di diverse nazionalità, rafforzando non solo le competenze di gioco, ma anche la dimensione interculturale e formativa del loro percorso».

