Max Pezzali si è messo in contatto con la famiglia di Giada Simeone, la ragazza di Leinì morta a 24 anni

TORINO – Giada Simeone avrebbe compiuto 25 anni il 17 maggio, lavorava a Settimo Torinese e ha sempre affrontato con coraggio e con tutta la sua forza i problemi di salute. Poi il tragico epilogo: la 24enne è morta il 4 marzo al San Giovanni Bosco di Torino. Di Giada però rimane il suo sorriso, la sua forte passione per la musica – due anni fa era comparsa in tv a “Don’t Forget the Lyrics” – e il sogno di poter andare al concerto di Max Pezzali del quale la giovane era una grande fan, al punto da tatuarselo sul braccio.

E Antonio Simeone, il padre di Giada, Giadina, spinto dalla voglia di avverare il desiderio della figlia aveva lanciato sui social il suo appello al cantante leader degli 883.

E Max Pezzali ha risposto.

Il cantante e la moglie Debora si sono messi in contatto con la famiglia della giovane. A riportarlo è la pagina ufficiale del fan club di Max Pezzali che esprime anche il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia.

Ci siamo immediatamente mobilitati e Max e Debora si sono sentiti con la famiglia sin da subito.

