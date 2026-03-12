Un gruppo di antagonisti ha assaltato la sede dell’Asl di Torino, messi a soqquadro gli uffici

TORINO – Un gruppo di antagonisti, almeno quindici persone, questa mattina ha assaltato gli uffici dell’Asl di via San Secondo, a Torino.

Durante il blitz hanno lanciato volantini con su cui si legge “Asl complice”, messo a soqquadro i locali e imbrattato i muri scrivendo “Asl tortura””. La protesta si riferisce a quanto accade nel Cpr di corso Brunelleschi a Torino.

Da tempo, infatti, gli antagonisti hanno avviato una campagna contro i Cpr in tutta Italia e anche il Centro di permanenza e rimpatrio di Torino è spesso finito al centro di proteste. Un assalto del genere era già avvenuto a novembre. In quel caso il gruppo è entrato all’interno degli uffici lasciando sui muri la scritta “Cpr = tortura”. All’esterno è stato affisso uno striscione con la frase “Nel Cpr di Torino solo botte e deportazioni. Asl complice”, mentre da una delle finestre è comparso un secondo striscione: “La violenza del Cpr inizia qui”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese