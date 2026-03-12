A Novara Confindustria organizza un incontro di orientamento per gli studenti: incontreranno le aziende del territorio

NOVARA – Incontrare le imprese e gli enti del territorio per scegliere consapevolmente il proprio futuro, scolastico e professionale. Questo in poche parole l’obiettivo della 13ma edizione di “Wooooow – io e il mio futuro“, l’evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle province di Novara e di Vercelli. L’iniziativa si svolgerà al palasport “Dal Lago” di viale Kennedy a Novara giovedì 19 e venerdì 20 marzo, dalle 8.30 alle 12.45.

Nel corso della due-giorni saranno oltre duemila gli studenti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado che potranno ascoltare gli interventi delle aziende del territorio (Alleanza Assicurazioni, Acqua Novara Vco, Adecco, Banco BPM, Barilla, Caleffi, Cavanna, Comoli Ferrari, Elecnor, Esseco, Fibercop, Gottifredi Maffioli, Marazzato Soluzioni Ambientali, Mecaer Aviation Group, Procos, Rubinetterie Condor, Sarpom, Studio Miazzo e Tk). Le imprese illustreranno la loro attività e le loro esigenze, anche attraverso le testimonianze di giovani neo-assunti.

Sarà presente all’evento anche l’assessorato Istruzione formazione e lavoro della Regione Piemonte, con i servizi di “Obiettivo Orientamento Piemonte”, che proporrà interventi sull’importanza del fare una scelta consapevole, facendo conoscere le opportunità offerte a chi sta per terminare il suo percorso scolastico. Di orientamento post-diploma si occuperanno anche gli altri enti formativi presenti: Università del Piemonte Orientale, Vco Formazione, Istituto Secoli, Sistema ITS Academy del Piemonte e Nuova Accademia di Belle Arti.

L’edizione 2026 di “Wooooow” sarà presentata dall’attore, regista e deejay novarese Raffaele Matrone, in arte Lello Scala, che promette «un evento pieno di energia, di storytelling, di incontri e di confronti, in grado di far capire i successi delle aziende senza perdere di vista gli sforzi e i problemi da superare per raggiungere i risultati auspicati».

«Wooooow» – spiega la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di CNVV, Roberta Massaro – «non è più solo un salone dell’orientamento: è un patto di fiducia tra il sistema produttivo e le nuove generazioni. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, sentiamo il dovere di lanciare una sfida ai ragazzi: la tecnologia può darci risposte immediate, ma non può insegnarci a porre le domande giuste. Per questo oggi più che mai abbiamo bisogno di giovani capaci di pensiero critico e di visione». «Sappiamo che i giovani stanno attraversando una fase complessa» – prosegue Massaro – «Anche per questo sentiamo la responsabilità di offrire loro una prospettiva concreta di fiducia. L’ansia per il futuro e il fenomeno dei “Neet” nascono spesso dalla paura di sbagliare, ma è importante ricordare che le carriere non seguono linee rette: si può cadere, si possono ricevere porte in faccia, e proprio da quelle esperienze nascono spesso le opportunità più grandi».

