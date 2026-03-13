Le campionesse della ginnastica artistica si sfideranno a Biella

BIELLA – Nel capoluogo piemontese va in scena la seconda tappa del campionato nazionale della massima serie, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. L’evento fa parte dei Top Events 2026, il pacchetto di nove grandi manifestazioni organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia, che comprende i Campionati italiani individuali e a squadre dedicati ai grandi e piccoli attrezzi.

Il programma delle gare

La due giorni di ginnastica inizierà venerdì 13 marzo con la Serie B maschile e femminile, che aprirà ufficialmente la kermesse alle ore 16. Sabato 14 marzo il programma entrerà nel vivo con Serie A2 alle ore 9 e Serie A1 alle ore 14.30

In pedana saliranno alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale, in una competizione che promette spettacolo e alto livello tecnico e scenografico

Le piemontesi in gara

Tra le protagoniste attese c’è la vercellese Giulia Perotti, giovane talento che ha trascinato la Libertas Ginnastica Vercelli alla vittoria nella prima tappa della stagione. E non mancherà poi la padrona di casa, la biellese Artemisia Iorfino, pronta a gareggiare davanti al pubblico della sua città.

A contendere il primato alle piemontesi ci sarà la forte squadra della Brixia Brescia, guidata da atlete di primo piano come Asia D’Amato ed Elisa Iorio, in attesa del rientro di Angela Andreoli e Alice D’Amato.

Il sindaco: “Un momento d’oro per la ginnastica”

Soddisfazione per l’arrivo dell’evento è stata espressa dal sindaco di Biella Marzio Olivero, che si dice felice “di ospitare questa tappa: un evento straordinario, considerando che la ginnastica artistica sta vivendo un momento d’oro. Sarà bello poter vedere questi atleti dal vivo: seguire lo sport dal vivo ha tutto un altro sapore e permette di capire davvero cosa c’è dietro queste performance”.

Per due giorni, dunque, Biella diventerà uno dei principali palcoscenici della ginnastica artistica italiana, richiamando atleti, tecnici e appassionati da tutta la penisola.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese