Torino set del film “Un eroe italiano”: sette settimane di riprese in città

TORINO – La città si trasforma e si adatta a un nuovo set cinematografico. Le riprese del film Un eroe italiano, iniziate lo scorso 27 febbraio e destinate a proseguire per sette settimane in diverse location della città.

La pellicola è diretta dal regista Duccio Chiarini, alla sua terza regia cinematografica dopo Short Skin e L’ospite. Nel cast spiccano Andrea Pennacchi e Enrico Tijani, affiancati da Valentina Romani e Iaia Forte.

Una storia tra ironia e temi sociali

Il film nasce da un’idea di Yousuf Saeid, noto anche come MC Swat, rapper costretto a lasciare la Libia e arrivato in Italia otto anni fa. La sceneggiatura è firmata da Giulia Gianni e dallo stesso Chiarini, con la collaborazione di Saeid e Paola Rota.

La storia racconta l’incontro tra due uomini molto diversi. Da un lato Aigo, giovane migrante interpretato da Tijani, sogna di ottenere i documenti per cambiare vita ed è disposto a tutto pur di riuscirci. Dall’altro Antonio, interpretato da Pennacchi, è invece un colonnello dei carabinieri in pensione, vedovo e disilluso.

Il loro incontro, tra situazioni imprevedibili e momenti ironici, li porterà a mettere in discussione i propri pregiudizi e a rivedere il modo in cui guardano il mondo e gli altri.

Secondo la produttrice Marica Stocchi, il film vuole raccontare “un’umanità fragile e imperfetta con ironia e senza moralismi”, portando sul grande schermo una storia capace di affrontare temi complessi con leggerezza e sensibilità.

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