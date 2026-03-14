CronacaTorinoTrasporti
Tangenziale di Torino: tir contro un guardrail, una persona ferita
La persona ferita è stata trasportata al Giovanni Bosco, è in codice giallo
TORINO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato lungo la tangenziale di Torino, all’altezza dello svincolo di Falchera.
Per cause non ancora note, l’autoarticolato si è intraversato riportando alcuni danni e ferendo una persona, che è stata subito trasportata dai sanitari in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco.
Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico.
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