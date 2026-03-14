Sulla morte del custode di Villa Lavazza: un video cambia l’ipotesi degli investigatori

TORINO – Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Ronald Adarlo, il custode trovato senza vita il 7 marzo nella villa torinese di Marco Lavazza. Nelle ultime ore è emerso un video acquisito agli atti dell’indagine, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della proprietà.

Secondo quanto trapela dagli investigatori, le immagini documenterebbero gli ultimi istanti prima della tragedia e sembrerebbero indicare che il 49enne di origini filippine sia morto in seguito a un gesto estremo.

Le indagini della Procura

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino è ancora in corso e al momento non ci sono indagati. Il fascicolo è seguito dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna e dal sostituto procuratore Mario Bendoni.

L’autopsia sul corpo della vittima è prevista venerdì mattina e sarà affiancata da esami tossicologici, che dovranno chiarire se l’uomo abbia assunto sostanze che possano aver influenzato il suo comportamento nelle ultime ore di vita.

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