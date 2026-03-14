Rider in protesta a Torino: mobilitazione davanti al Burger King di via Verdi

TORINO – Anche a Torino i rider scendono in piazza nella giornata di mobilitazione nazionale per chiedere condizioni di lavoro più stabili e salari adeguati.

Nel pomeriggio, nonostante la pioggia, alcuni lavoratori delle piattaforme di consegna come Glovo e Deliveroo si ritrovano davanti al Burger King, dove si svolge il presidio.

La protesta si tiene sotto il gazebo della CGIL, dove i rider spiegano ai passanti le ragioni della mobilitazione: la richiesta di un contratto di lavoro dignitoso, maggiore stabilità occupazionale e compensi più equi per le consegne.L’obiettivo della giornata è accendere i riflettori sulle condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, spesso pagati a consegna e senza tutele paragonabili a quelle dei dipendenti tradizionali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese