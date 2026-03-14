Parco dei 5 Laghi e Val Pellice: oltre 1,2 milioni di euro per ambiente e turismo sostenibile

IVREA – La Regione Piemonte ha finanziato con fondi europei FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale due importanti progetti presentati dalla Città Metropolitana di Torino: l’intervento sulle risorgive della Val Pellice e il piano di sviluppo turistico sostenibile del Parco dei 5 Laghi di Ivrea.

Complessivamente gli interventi valgono 1,2 milioni di euro: 900 mila euro destinati al progetto ambientale della Val Pellice e 300 mila euro per il progetto turistico del parco naturale.

Un risultato importante per il territorio

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Alessandro Sicchiero. “Siamo davvero soddisfatti – ha commentato – perché l’assegnazione di questi fondi dedicati al Parco dei 5 Laghi, di cui siamo gestori, rappresenta un primo risultato concreto per far crescere la conoscenza e la fruibilità della nuova area protetta”.

Sicchiero ha anche sottolineato che “La Regione finanzia solo i primi quattro progetti e per noi averne due approvati tra i primi quattro è un risultato molto significativo”.

Il progetto turistico “START” per il Parco dei 5 Laghi

Il progetto dedicato al Parco naturale dei 5 Laghi di Ivrea è stato sviluppato insieme alla Città di Ivrea e al Comune di Chiaverano. Il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore spiega che l’iniziativa segna un passaggio fondamentale per il futuro dell’area naturale. “Segna l’avvio concreto di una nuova fase per il Parco dei 5 Laghi: non solo la prima attuazione del Piano pluriennale economico sociale, ma il punto di partenza di una collaborazione strutturata tra ente gestore e territorio”.

Il piano partirà entro la fine del 2026.

Tutela ambientale e turismo sostenibile

Il progetto ha come obiettivo principale preservare gli ecosistemi lacustri e collinari del Canavese, riducendo l’impatto di una frequentazione turistica intensa e spesso disordinata, soprattutto nell’area del Lago Sirio.

Le azioni previste includono il ripristino ecologico delle sponde del Lago Sirio, il contenimento delle specie invasive e rafforzamento delle fasce verdi di protezione e il miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità. Prevista inoltre una riorganizzazione delle aree di fruizione turistica per ridurre la pressione ambientale e la creazione di nuove aree umide e percorsi naturalistici accessibili.

Gli interventi interesseranno anche zone come Robinson, via Chiodi, Polveriera e Lago di Città, dove verranno realizzati nuovi percorsi e installazioni informative dedicate alla scoperta del patrimonio naturale e culturale del territorio.

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