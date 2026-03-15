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Inaugurata a Settimo Torinese la nuova chiesa ortodossa rumena
È stata inaugurata sabato 14 marzo a Settimo Torinese la nuova chiesa ortodossa rumena dedicata a “San Vescovo Giovanni di Râșca e Secu” che si trova a in Via A. De Francisco 42 / Via Braille 7.
Nella stessa giornata è stato firmato il patto di gemellaggio tra le città di Settimo Torinese e Borșa in Romania.
I lavori di costruzione della nuova chiesa sono durati circa un anno e mezzo. Il progetto è stato realizzato con il sostegno finanziario del Governo rumeno, tramite il Dipartimento per i Rumeni Ovunque nel Mondo, istituzione che supporta le iniziative dedicate alla preservazione dell’identità spirituale e culturale dei rumeni nella diaspora.
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