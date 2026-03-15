Maltempo nel VCO, chiuse alcune strade e ferma la linea ferroviaria Vigezzina-Centovalli fra Trontano e il confine svizzero

TRONTANO – Vi abbiamo raccontato delle forti precipitazioni nevose nel Verbano-Cusio-Ossola. Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando anche disagi relativi ai trasporti: in provincia, Anas ha chiuso in mattinata alcuni tratti della rete stradale di competenza, in ragione dell’allerta meteo arancione. La strada statale 337 “della Val Vigezzo” è chiusa al traffico dal km 19 al km 29,680 a Trontano a causa delle fitte nevicate in corso con conseguenza caduta di rami sul piano viabile.

La strada statale 549 “di Macugnaga” è temporaneamente chiusa al traffico dal km 9,950 al km 10,150, e dal km 11,950 al km 12,150 a Colasca e Castiglione.

La strada statale 33 “del Sempione” è chiusa al traffico dal km 141 al km 144,430 in località Iselle come la strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza ove permane la chiusura al traffico. La regolare transitabilità sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Problemi tecnici sulla ferrovia Vigezzina-Centovalli

Inoltre, oggi la ferrovia Vigezzina-Centovalli si ferma nel tratto fra Trontano e il confine svizzero: la decisione è stata presa questa mattina, dopo un’ispezione che ha evidenziato problemi di tensione elettrica. Il tratto ferroviario interrotto era stato fortemente colpito dal maltempo di questa notte e da ingenti nevicate. Regolare la circolazione della ferrovia Vigezzina-Centovalli sulla tratta Domodossola – Trontano. Il servizio tecnico è all’opera per la riparazione dei guasti, nel frattempo sono stati organizzati bus sostitutivi. I dettagli nell’allegato. Per tutti gli aggiornamenti, seguire il sito www.vigezzinacentovalli.com o le pagine social www.facebook.com/FerroviaVigezzinaCentovalli – www.instagram.com/ferroviavigezzinacentovalli.

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