Precipitano fuori strada a bordo di un suv a Varzo, durante l’abbondante nevicata: perde la vita un trentenne

VARZO – È stata forse l’abbondante nevicata che ha colpito la Valle Ossola a far perdere il controllo al conducente del suv che nel tardo pomeriggio di ieri è finito in una scarpata a Varzo (VB), in località Gebbo. L’incidente è costato la vita a un uomo di 30 anni, Francesco Roncoroni, originario di Como.

Attorno alle 16.45 di ieri, sabato 14 marzo, Francesco e altre cinque persone viaggiavano su un grosso suv lungo la strada provinciale 153 che collega Varzo a San Domenico. Secondo le prime informazioni, il gruppo era appena ripartito da San Domenico dopo una giornata sulle piste e stava scendendo verso valle. Poco prima di Gebbo, il conducente del mezzo – forse a causa della neve – ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è finito per alcuni metri nella scarpata a lato della carreggiata. Ha poi finito la corsa adagiandosi contro un’abitazione.

Molto elaborate le operazioni di soccorso: i Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere della vettura. Un intervento reso complicato anche dalle difficoltà di raggiungere l’area a causa del maltempo. Feriti non gravemente gli altri cinque giovani a bordo – tutti tra i 25 e i 30 anni. Sono stati soccorsi dal 118 e alcuni sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Domodossola per le cure necessarie.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia stradale, che sta ricostruendo i dettagli del sinistro.

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