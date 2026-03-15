Ritrovato il canoista disperso tra le acque del torrente Stura, non è in pericolo di vita

OVADA – È stato ritrovato vivo il canoista disperso ieri, sabato 14 marzo, nel torrente Stura tra Ovada (AL) e Rossiglione (GE). Il 52enne non è in pericolo di vita. L’uomo è stato recuperato nella serata di ieri mentre era aggrappato a una roccia, in stato di ipotermia moderata e con alcuni traumi, ma cosciente, a considerevole distanza dal punto dove era stata ritrovata la sua canoa. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dalla pioggia fitta, ma alla fine l’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e il 118.

Le ricerche

L’allarme era scattato alle 19 di ieri, quando il canoista era rimasto disperso tra le acque del torrente Stura. Le operazioni di ricerca, concentrate nella zona del ponte in località Gnocchetto, erano partite dalla chiamata dei soccorsi da parte dell’amico, anch’egli in canoa sul fiume. Dopo essere caduto in acqua e aver perso il cellulare, era risalito fino in strada dove ha fermato un automobilista. Inizialmente, era stata ritrovata soltanto la canoa del disperso. Le ricerche sono state condotte dai Vigili del Fuoco insieme al 118 di Azienda Zero, al Soccorso Alpino, ai Carabinieri e alla Croce Verde Ovadese, con il coordinamento della Prefettura.

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