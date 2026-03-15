Va a fuoco un appartamento ad Alice Castello: perde la vita un 75enne

ALICE CASTELLO – Un incendio è divampato in un’abitazione ad Alice Castello (VC): un uomo di 75 anni, Franco Dell’Aprovitola, è morto carbonizzato.

La tragedia è avvenuta dopo le ore 16 di ieri, 14 marzo, in piazza Crosio, nella dimora dell’anziano. L’incendio potrebbe essere stato generato da una scintilla in cucina, ma i Carabinieri stanno indagando. Per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma per Franco non c’è stato nulla da fare. Giunti sul posto i pompieri hanno infatti estinto l’incendio dell’unica stanza al primo piano interessata – dalla quale il rogo si era innescato – circoscrivendo le fiamme prima che si propagassero al resto dell’ abitazione, e rinvenendo il corpo del proprietario ormai esanime. Non sono state coinvolte altre persone.

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