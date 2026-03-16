Colpo al bancomat di None: potrebbe essere la banda che ha già usato la tecnica della “marmotta” a Volvera e Piscina

NONE – Potrebbe essere la stessa banda che nelle scorse settimane ha colpito tra Volvera e Piscina quella entrata in azione nella notte di lunedì 16 marzo a None, dove è stato fatto esplodere il bancomat della filiale UniCredit di via Stazione 11.

Il colpo è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, in pieno centro, a poche decine di metri dal municipio. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi — tre o forse quattro persone — hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che consiste nell’inserire nel bancomat un dispositivo metallico riempito di esplosivo per far saltare lo sportello automatico.

Dopo l’esplosione i ladri si sono impossessati del denaro contenuto nella cassa, la cui entità è ancora in fase di quantificazione, e sono fuggiti a bordo di una Lancia di colore scuro. Gli investigatori non escludono che si tratti dello stesso gruppo responsabile dei precedenti assalti nella zona, anche se in quell’occasione era stata utilizzata un’auto diversa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di None insieme ai militari della compagnia di Pinerolo, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla filiale: frammenti di vetro e detriti sono stati scagliati a diversi metri di distanza dal bancomat. Durante la mattinata sono iniziati i lavori di ripristino e, per consentire le operazioni di sicurezza, è stata temporaneamente chiusa la viabilità davanti alla banca, con modifiche al traffico per chi viaggia in direzione Pinerolo.

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