Cane picchiato davanti a un supermercato a Biella: denuncia di LNDC Animal Protection

BIELLA – Un grave episodio di maltrattamento animale avvenuto a Biella è finito al centro di una denuncia presentata da LNDC Animal Protection. L’associazione ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo la diffusione delle notizie su una brutale aggressione ai danni di un cane, avvenuta in pieno giorno davanti a un supermercato della città.

Un uomo è stato visto mentre colpiva violentemente il proprio animale. La scena, avvenuta in un luogo pubblico, ha attirato l’attenzione di una passante che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento della polizia ha permesso di interrompere le violenze e di mettere in sicurezza il cane, successivamente affidato al canile di Cossato.

L’episodio ha suscitato forte indignazione e ha spinto l’associazione a presentare una denuncia formale affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e vengano applicate tutte le sanzioni previste dalla legge per i casi di maltrattamento.

Il precedente

A rendere ancora più preoccupante la vicenda sarebbe anche il passato dell’uomo coinvolto. Secondo quanto emerso, infatti, lo stesso individuo sarebbe già stato protagonista di un altro episodio inquietante legato alla morte di un cane, ucciso con una coltellata durante una lite che sarebbe stata collegata allo spaccio di droga. Circostanze che, se confermate, renderebbero ancora più urgente un approfondimento da parte delle autorità.

“Picchiare brutalmente un animale indifeso è un atto di crudeltà che non può restare impunito. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e siano applicate tutte le sanzioni previste dalla legge”, ha dichiarato Piera Rosati. “In più, se davvero quest’uomo è dedito ad attività illegali, come riportato dalla stampa, non dovrebbe più avere nessun animale che possa ritrovarsi coinvolto in situazioni di pericolo”.

Tutela per l’animale

L’associazione chiede in particolare che il cane venga tutelato attraverso il sequestro dell’animale e che venga disposto il divieto di detenzione per il presunto responsabile, strumenti ritenuti fondamentali per evitare il ripetersi di episodi di violenza.

“Gli animali non sono oggetti e non possono essere vittime della rabbia o della frustrazione delle persone”, ha aggiunto Rosati. “Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale che i cittadini continuino a segnalare tempestivamente situazioni di maltrattamento: grazie all’intervento di una passante e delle forze dell’ordine, questa volta si è riusciti a fermare una violenza che poteva avere conseguenze ancora più gravi”.

LNDC Animal Protection ha infine fatto sapere che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda e non esclude di costituirsi parte civile qualora il caso dovesse arrivare a processo.

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