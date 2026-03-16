Le 20 persone rimaste bloccate a Bielmonte a causa della neve torneranno a valle in giornata

BIELLA – Un fine settimana da precipitazioni nevose record in Piemonte. Un weekend di metà marzo segnato da un colpo di coda dell’inverno che in 36 ore ha portato precipitazioni diffuse e localmente molto forti.

In particolare, almeno venti persone, tra turisti, residenti e personale degli impianti, sono rimaste isolate a Bielmonte, stazione sciistica di Biella, a causa della abbondante nevicata con oltre un metro di neve. La strada non era percorribile anche a causa di alcune valanghe.

La buona notizia, però, è che nel tardo pomeriggio di oggi queste persone potranno lasciare la località. Lo si è deciso nella riunione del Centro di coordinamento di soccorsi convocata questa mattina dal prefetto di Biella, come fa sapere il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo. Sono stati organizzati due blocchi, percorreranno la strada scortati dagli automezzi di vigili del fuoco, guardia di finanza e protezione civile

Le strade di accesso a Bielmonte restano chiuse per il rischio di slavine dovute all’aumento delle temperature.

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