Piemonte, due giorni di sole poi qualche nuvola: mercoledì possibili deboli piogge. Pericolo valanghe 4-forte

PIEMONTE – Tempo in prevalenza soleggiato oggi e domani in Piemonte, grazie al ritorno dell’alta pressione sull’Europa occidentale. Le giornate saranno quindi stabili e luminose, anche se nel pomeriggio di oggi sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali si farà ancora sentire un vento sostenuto da nord-ovest.

Un lieve peggioramento è atteso nella mattinata di mercoledì, quando una perturbazione in arrivo dai Balcani e diretta verso l’Italia centrale sfiorerà la regione. Gli effetti sul Piemonte dovrebbero essere limitati: sono previste solo deboli precipitazioni soprattutto lungo la fascia pedemontana, con neve in montagna oltre i 900-1000 metri di quota.

Già dal pomeriggio di mercoledì, con lo spostamento della perturbazione verso sud-est, il tempo tornerà gradualmente a migliorare. La giornata di giovedì dovrebbe quindi riportare condizioni più stabili e cielo in gran parte sereno.

Sull’arco alpino, in particolare sul nord, nord ovest e sud, il pericolo valanghe è per oggi 4-forte (il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi) che fa diramare un’allerta gialla per valanghe, nel resto delle montagne il pericolo è 3-marcato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese