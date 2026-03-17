Donna entra in un asilo di Novara armata di coltello e si barrica in una stanza: la fermano con il taser

NOVARA – Paura in un asilo di Novara dove, nel pomeriggio di ieri, una donna armata si è barricata in uno dei locali finché non è stata fermata dai carabinieri.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, la donna in evidente stato di agitazione si è presentata armata di un grosso coltello da cucina ed è riuscita a introdursi nei locali dell’asilo, barricandosi all’interno di una stanza.

A dare l’allarme sono state le collaboratrici scolastiche che hanno subito chiamato il 112. Sul posto si sono recati i carabinieri che, una volta entrati nell’asilo, sono riusciti a immobilizzare la donna con l’utilizzo del taser. La donna è stata poi trasportata ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. In seguito è stata segnalata all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.

Il coltello è stato sequestrato.

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