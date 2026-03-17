Bimbo era rimasto schiacciato da una porta da calcio a Giaveno: i genitori chiedono 3 milioni di risarcimento

GIAVENO – Chiederà un risarcimento da 3 milioni di euro la famiglia del bambino rimasto schiacciato da una porta da calcio a Giaveno (TO) nell’ottobre 2024. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Enorme il divario tra le aspettative della famiglia e le proposte delle compagnie assicurative: la richiesta dei genitori arriva a fronte di un’offerta complessiva della compagnia assicurativa di circa 193mila euro.

Dopo l’incidente il bimbo, che al tempo aveva 10 anni, rimase in coma per oltre un mese all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ancora oggi presenta dei problemi fisici e motori: usufruisce di un Piano educativo individualizzato ed è assistito da due insegnanti di sostegno. «Il danno biologico andrà definito col tempo ma quelli psichici ed esistenziali sono già evidenti. In prospettiva il danno maggiore è una grave “perdita di chance”, che dev’essere risarcita» le parole dell’avvocato dei genitori, Enrico Maria Picco.

La famiglia si vuole costituire parte civile nel processo contro l’associazione Tennis Giaveno e il suo presidente, Fabrizio Belmonte: avrebbe violato il testo unico sulla sicurezza, lasciando le porte da calcetto ai lati del campo da tennis.

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