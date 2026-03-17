Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: Gtt potenzia il Venaria Express dal 21 marzo al 6 aprile

VENARIA REALE – In occasione della fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria, torna il potenziamento del servizio di trasporto dedicato. Dal 21 marzo al 6 aprile GTT rafforza infatti la linea “Venaria Express”, che collega Torino con la Reggia, i Giardini e il Parco La Mandria.

Tra le novità del 2026 anche un’apertura serale straordinaria: l’iniziativa “Una sera sotto i ciliegi in fiore” permetterà di visitare i Giardini illuminati dalle 19 alle 23, con la Reggia eccezionalmente aperta anche di lunedì.

Per far fronte all’aumento dei visitatori, il servizio bus sarà intensificato con corse più frequenti: ogni ora nei giorni feriali, con un ulteriore incremento fino a ogni 30 minuti nei giorni di maggiore affluenza tra il 3 e il 6 aprile. Le corse collegheranno Torino alternando l’arrivo tra i Giardini della Reggia e il Parco La Mandria, così da distribuire meglio i flussi.

Nei giorni infrasettimanali resteranno validi i normali biglietti e abbonamenti GTT, mentre nei weekend e festivi sarà attiva una tariffa dedicata: 7 euro per il giornaliero, ridotto a 4 euro per i possessori della Torino+Piemonte Card e gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Previsti anche sistemi di pagamento a bordo e assistenza nelle principali fermate cittadine.

L’obiettivo, spiegano dal Comune, è incentivare un accesso più sostenibile a uno degli eventi più attesi della primavera, evitando l’uso dell’auto e facilitando l’arrivo dei visitatori.

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