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Investito e ucciso sui binari un 72enne a Genova Granara, sulla Acqui-Genova: ripresa la circolazione ferroviaria dopo lo stop

Ancora non si sa se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 secondi fa

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ACQUI TERME – È ripresa meno un’ora fa la circolazione ferroviaria sulla Acqui-Genova, dopo l’investimento di un pedone nei pressi della stazione di Genova Granara. L’uomo, 72 anni, è stato travolto dal treno regionale 12121 questa mattina, attorno alle 10.30 ed è rimasto ucciso, non si sa se per un incidente o per un gesto volontario.

La circolazione è rimasta così sospesa nel tratto compreso tra Genova Acquasanta e Genova Borzoli per accertamenti fino alle 15.30 circa. Come riporta La Stampa, inizialmente, i passeggeri del regionale 12121 sono stati fatti scendere e a piedi hanno dovuto raggiungere la stazione di Pegli, camminando in discesa per oltre mezz’ora. Diverse persone, non in grado di camminare, inizialmente sono dovute rimanere lungo i binari. Trenitalia ha poi messo a disposizione dei taxi per accompagnare i viaggiatori, mentre per i passeggeri da Genova è stato attivato servizio bus che ha percorso le tratte autostradali.

 

 

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