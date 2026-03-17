TorinoTrasporti
Lavori sulla Torino Rebaudengo-Ciriè-Germagnano: niente treno nel week end 21 e 22 marzo, ci saranno i bus
Modifiche anche per tre linee del Servizio ferroviario metropolitano: Sfm 6 (aeroporto Caselle), Sfm 7, Sfm 4
TORINO – Un bus sostituirà il treno della linea Torino Rebaudengo-Ciriè-Germagnano nel prossimo weekend. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione ferroviaria sarà interrotta pomeriggio di sabato 21 marzo e l’intera giornata di domenica 22 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale. I bus sostitutivi garantiranno le fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.
Modifiche anche per tre linee del Servizio ferroviario metropolitano: i treni delle linee Sfm 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), Sfm 7 (Ciriè-Fossano) e Sfm 4 (Germagnano -Alba) inizieranno e termineranno la loro corsa a Torino Stura.
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Gianfranco Nigro
17 Marzo 2026 at 18:27
Per questa linea sarebbe più utile scrivere quando il servizio è regolare. Si fa prima.