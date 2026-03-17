Lavori sulla Torino Rebaudengo-Ciriè-Germagnano: niente treno nel week end 21 e 22 marzo, ci saranno i bus

TORINO – Un bus sostituirà il treno della linea Torino Rebaudengo-Ciriè-Germagnano nel prossimo weekend. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione ferroviaria sarà interrotta pomeriggio di sabato 21 marzo e l’intera giornata di domenica 22 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale. I bus sostitutivi garantiranno le fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

Modifiche anche per tre linee del Servizio ferroviario metropolitano: i treni delle linee Sfm 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), Sfm 7 (Ciriè-Fossano) e Sfm 4 (Germagnano -Alba) inizieranno e termineranno la loro corsa a Torino Stura.

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