Iveco venderà a Leonardo la sezione difesa “Business Defence”, l’operazione nei prossimi giorni

TORINO – L’operazione sarà finalizzata nei prossimi giorni: Iveco venderà a Leonardo la divisione “Business Defence“, la sezione difesa con automezzi militari, blindati con i marchi IDV e Astra.

Iveco Group N.V. (EXM: IVG) annuncia che tutte le condizioni per il closing della vendita del proprio Business Defence (cioè i marchi IDV e ASTRA) a Leonardo S.p.A. (EXM: LDO) sono state soddisfatte. L’operazione, che si prevede verrà finalizzata nei prossimi giorni, costituisce una delle condizioni al completamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors Limited sulla totalità delle azioni ordinarie Iveco Group (al netto della separazione del Business Defence), come annunciato il 30 luglio 2025.

Ha comunicato la stessa azienda.

Si tratta di una operazione da 1,7 miliardi di euro finanziata da Leonardo con la cassa disponibile. Tata Group acquisirà Iveco versando 3,8 miliardi di euro. Un’operazione complessiva quindi di 5,5 miliardi per l’intero gruppo che conta 36.000 dipendenti in tutto il mondo e ha 19 siti industriali e 30 centri di Ricerca & Sviluppo.

Come riporta Rai News, la Commissione Europea ha approvato l’acquisizione della sezione difesa da parte di Leonardo ritenendo che l’operazione, riguardante veicoli corazzati da combattimento, autocarri e sistemi militari, non solleverebbe problemi di concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive. La Commissione ha esaminato l’impatto dell’operazione principalmente in Italia.

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