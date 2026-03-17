Le abbondanti nevicate tra Alagna Valsesia e Macugnaga sono state le più significative degli ultimi decenni

TORINO – Quelli che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un fine settimana da precipitazioni nevose record in Piemonte. Un weekend di metà marzo segnato da un colpo di coda dell’inverno che in 36 ore ha portato precipitazioni diffuse e localmente molto forti sulla nostra regione.

Più nel dettaglio

Durante lo scorso fine settimana, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, sulle aree alpine del Piemonte nord-occidentale si sono registrate nevicate molto abbondanti, in particolare sul comparto delle Alpi Pennine dove, tra Alagna Valsesia e Macugnaga, si sono registrati apporti di neve fresca localmente superiori ai 130-150 centimetri in appena 24-30 ore.

Per questa zona, seppur avvezza a importanti nevicate tardo invernali o primaverili in presenza di correnti di Ostro e Scirocco in quota (ancor più con un anticiclone di blocco sui Balcani), si tratta di una delle nevicate più significative – come accumulo nevoso giornaliero – degli ultimi decenni, specie tra i 1.200 e i 1.800 metri di quota.

Per il meteorologo, inoltre, vale la pena ricordare che, in un quadro di generale riduzione dei parametri di nevosità in conseguenza di temperature più elevate, il verificarsi di nevicate estreme (peraltro ormai strettamente limitate a quote montane) non è in contraddizione con il riscaldamento globale. Come comunicato in partciolare dalla Società Meteorologica Italiana – NIMBUS.

Anzi, è ormai riconosciuto – continua Vuolo – che la maggiore cessione di vapore acqueo da parte dei mari troppo caldi (in questo giorni il Mediterraneo in superficie è 1,2°C più caldo della media 1982-2015 per questa data, fonte SOCIB – Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System), cui si aggiunge la maggiore capacità dell’atmosfera – divenuta più calda – di contenere vapore (+7%/1°C di aumento termico, secondo la legge di Clausius-Clapeyron), può produrre, quando le configurazioni meteorologiche e le temperature lo permettono ancora, nevicate fin più intense rispetto al passato.

Le previsioni

Il campo di alta pressione tornato a rinforzarsi a inizio settimana, nella giornata di domani, mercoledì 18 marzo, sarà temporaneamente indebolito sul suo bordo orientale dall’afflusso di umide e fresche correnti da Est-Nordest, collegate ad una perturbazione in transito verso il Centro-Sud Italia.

Sul Piemonte ci attende infatti un mercoledì inizialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui settori esposti allo sbarramento orografico indotto dal flusso orientale, ovvero sulle aree alpine, pedemontane e pianure di Biellese, Canavese, Torinese e Cuneese. In questi settori saranno infatti possibili nuove precipitazioni tra notte e mattina, localmente moderate e con rovesci intermittenti tra Pinerolese e Monregalese, più persistenti fino al tardo pomeriggio all’interno delle valli del Cuneese, con rovesci di neve dagli 800-1.200 metri di quota sull’arco alpino, talora fin sui 600-700 metri su valli Stura di Demonte, Gesso e Vermenagna.

Da metà giornata tendenza poi a schiarite a partire dalle pianure settentrionali ed orientali, in graduale estensione al resto della regione in serata. Il tutto con una generale diminuzione delle temperature massime che mercoledì si manterranno comprese tra 11 e 15°C, talora inferiori sul Cuneese.

A seguire, tra giovedì e venerdì, tendenza ad una nuova fase ben soleggiata e mite, con temperature diurne tra 15 e 18°C su pianure e colline, prima di un nuovo possibile peggioramento nel weekend, specie domenica, la cui dinamica tuttavia si mantiene ancora molto incerta.

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