Arriva una nuova (veloce) perturbazione, in Piemonte ancora neve a quote basse: i dettagli

TORINO – Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un fine settimana da precipitazioni nevose record in Piemonte. Un weekend di metà marzo segnato da un colpo di coda dell’inverno che in 36 ore ha portato precipitazioni diffuse e localmente molto forti sulla nostra regione.

E, nonostante una breve tregua, domani arriverà una nuova – veloce – perturbazione.

Le previsioni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, il campo di alta pressione tornato a rinforzarsi a inizio settimana, nella giornata di domani, mercoledì 18 marzo, sarà temporaneamente indebolito sul suo bordo orientale dall’afflusso di umide e fresche correnti da Est-Nordest, collegate ad una perturbazione in transito verso il Centro-Sud Italia.

Sul Piemonte ci attende infatti un mercoledì inizialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui settori esposti allo sbarramento orografico indotto dal flusso orientale, ovvero sulle aree alpine, pedemontane e pianure di Biellese, Canavese, Torinese e Cuneese. In questi settori saranno infatti possibili nuove precipitazioni tra notte e mattina, localmente moderate e con rovesci intermittenti tra Pinerolese e Monregalese, più persistenti fino al tardo pomeriggio all’interno delle valli del Cuneese, con rovesci di neve dagli 800-1.200 metri di quota sull’arco alpino, talora fin sui 600-700 metri su valli Stura di Demonte, Gesso e Vermenagna.

Da metà giornata tendenza poi a schiarite a partire dalle pianure settentrionali ed orientali, in graduale estensione al resto della regione in serata. Il tutto con una generale diminuzione delle temperature massime che mercoledì si manterranno comprese tra 11 e 15°C, talora inferiori sul Cuneese.

A seguire, tra giovedì e venerdì, tendenza ad una nuova fase ben soleggiata e mite, con temperature diurne tra 15 e 18°C su pianure e colline, prima di un nuovo possibile peggioramento nel weekend, specie domenica, la cui dinamica – conclude Vuolo – tuttavia si mantiene ancora molto incerta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese