Città metropolitana di Torino e Associazione Giosef presentano il progetto “Mille colori contro il razzismo”

TORINO – “Mille colori contro il razzismo”. È il nome del progetto presentato dalla Città metropolitana di Torino in occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo (14 – 22 marzo 2026), promossa dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

L’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Torino e realizzata dall’Associazione Giosef Torino, ha coinvolto direttamente studenti e studentesse di alcune agenzie formative del territorio che collaborano quotidianamente con l’Ente attraverso la loro attività di Punto Informativo contro le discriminazioni. Partendo da un confronto sulla presenza di stereotipi, pregiudizi e dinamiche discriminatorie nella società contemporanea sono emerse idee, messaggi e visioni condivise sul tema della convivenza e del contrasto alle discriminazioni che hanno rappresentato la base per la progettazione e la realizzazione collettiva di cinque murales, uno per ogni realtà coinvolta. Le opere rappresenteranno un segno tangibile dell’impegno della comunità scolastica contro il razzismo e assumeranno una funzione educativa permanente.

L’appuntamento con l’evento conclusivo del progetto è fissato per giovedì 19 marzo, dalle 10 alle 12,30, nell’Auditorium della sede istituzionale di corso Inghilterra 7 a Torino. Sarà presente in veste di moderatore John Modupe, podcaster e stand-up comedian, che condurrà il confronto sulle strategie per il contrasto ai pregiudizi, e presenterà i murales realizzati attraverso il progetto. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Rossana Schillaci, consigliera delegata alle Politiche sociali e di parità della Città metropolitana di Torino, e Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità della città di Torino.

A seguire, verranno presentati i progetti e le reti attive sul territorio, a partire dal Nodo metropolitano contro le discriminazioni di Torino a cura di Antonella Ferrero, responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità e Contrasto alle Discriminazioni. Seguiranno la presentazione del Progetto “Mille colori contro il razzismo”; il Coordinamento Torino Antirazzista e Plurale con l’intervento dell’Ufficio Diritti della Città di Torino e il Progetto “Noi – Storie di quotidiana antidiscriminazione a Torino” a cura di Balon Mundial.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese