TORINO – Le previsioni meteo per Torino di mercoledì 18 marzo delineano una giornata dinamica e variabile, segnata inizialmente da condizioni instabili e successivamente da un progressivo miglioramento nel corso delle ore centrali. L’ingresso di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest porterà infatti cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni nelle prime ore del giorno, in particolare sulle aree urbane e pedemontane. Tuttavia, già dal pomeriggio, si assisterà a un graduale ritorno a condizioni più asciutte e luminose, grazie all’allontanamento della nuvolosità più compatta. Nel complesso si tratterà di una giornata di transizione, con accumuli di pioggia molto contenuti (circa 0,3 mm). Le temperature saranno comprese tra 8°C e 15°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1411 metri, segno di un contesto ancora relativamente fresco in quota. I venti moderati settentrionali, in rotazione a Nordovest, contribuiranno a rendere l’aria più tersa nel corso della giornata.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge diffuse

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge intermittenti, più probabili tra l’alba e la tarda mattinata. Le temperature resteranno piuttosto contenute, oscillando tra 8°C e 10°C, mentre i venti moderati da Nord accentueranno la sensazione di fresco. Le precipitazioni saranno deboli e discontinue, senza fenomeni intensi, ma sufficienti a rendere il contesto grigio e umido. Sulle aree pedemontane si potranno osservare condizioni leggermente più instabili, mentre in città i fenomeni resteranno limitati e di breve durata.

Pomeriggio: miglioramento graduale e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio la situazione meteo tenderà a migliorare in modo evidente. Le piogge si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a schiarite anche ampie, soprattutto tra il primo e il tardo pomeriggio. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 15°C, rendendo il clima più gradevole rispetto alla mattinata. I venti ruoteranno a Nordovest, mantenendosi moderati e contribuendo a ripulire l’atmosfera. Il cielo si presenterà quindi variabile, con alternanza tra nuvole residue e momenti soleggiati, segno di una fase di transizione verso condizioni più stabili.

Sera: nubi sparse e clima più stabile

In serata il cielo su Torino sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con un contesto ormai asciutto e stabile. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 10-11°C, mentre la ventilazione tenderà ad attenuarsi. L’atmosfera risulterà più limpida rispetto al mattino, con condizioni generalmente tranquille.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 19 marzo: il tempo sarà in netto miglioramento, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e temperature in lieve aumento, grazie al rinforzo dell’alta pressione;

il tempo sarà in netto miglioramento, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e temperature in lieve aumento, grazie al rinforzo dell’alta pressione; Venerdì 20 marzo: proseguirà la fase stabile, con tempo soleggiato e clima mite nelle ore centrali, ideale per attività all’aperto e con escursione termica tra mattino e pomeriggio;

proseguirà la fase stabile, con tempo soleggiato e clima mite nelle ore centrali, ideale per attività all’aperto e con escursione termica tra mattino e pomeriggio; Sabato 21 marzo: si assisterà invece a un nuovo aumento della nuvolosità, con condizioni più variabili e la possibilità di piogge deboli o moderate, soprattutto nella seconda parte della giornata.

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