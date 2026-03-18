Torino, il Collegio Einaudi premia 46 studenti con borse di studio per 100mila euro

TORINO – Al Collegio Universitario Einaudi una cerimonia dedicata al merito e all’impegno in cui sono stati consegnati 46 premi di studio a studenti e studentesse iscritti al Politecnico e all’Università di Torino. Il valore complessivo ammonta a oltre 100.000 euro tra contributi economici e posti alloggio gratuiti.

Selezionati in base alla media esami, ai crediti ottenuti e alla partecipazione attiva alla vita di collegio, i premiati hanno raggiunto una media di 29/30.

Il pacchetto di aiuti comprende:

40.500 euro distribuiti in 46 premi di studio;

8 posti di studio gratuiti (del valore di 63.000 euro) destinati a giovani meritevoli in condizioni economiche svantaggiate;

5 premi di laurea (7.000 euro totali) per neo-dottori in Ingegneria e Medicina.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CRT, oltre a lasciti privati e campagne di raccolta fondi. Dal 2015 a oggi, il progetto ha erogato complessivamente 558 premi per un totale di 531 mila euro, consolidando un sistema di supporto che va oltre il semplice aiuto economico, offrendo un contesto culturale stimolante.

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