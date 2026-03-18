Torino, Horeca Expoforum 2026: la terza edizione chiude con 15mila presenze

TORINO – Si è chiusa con numeri da record la terza edizione di Horeca Expoforum, il salone internazionale dedicato ai professionisti della ristorazione, dell’hôtellerie e del caffè. Per tre giorni, dal 15 al 17 marzo, il Padiglione 3 del Lingotto Fiere è stato il cuore pulsante del comparto, accogliendo 15.000 operatori del settore arrivati a Torino per scoprire le ultime innovazioni di oltre 300 brand italiani e internazionali.

Un motore per l’economia e il talento piemontese

Organizzata da GL events Italia, la manifestazione ha offerto un palinsesto ricchissimo con circa 100 eventi, tra masterclass, showcooking e focus sulle tecnologie d’avanguardia. Un vero incubatore di opportunità, come sottolineato da Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia: “Horeca 2026 si conferma un motore che genera opportunità reali per l’intera filiera, un luogo dove talento, innovazione e visione trovano spazio per crescere”.

Ganczer ha inoltre ricordato con orgoglio il legame tra il salone e l’eccellenza della cucina piemontese nel mondo, citando il successo di Matteo Terranova, arrivato terzo alla selezione europea del Bocuse d’Or a Marsiglia e pronto per la finale mondiale di Lione.

Appuntamento al 2027

Conclusa l’edizione 2026, l’obiettivo è già puntato al futuro. Torino consolida il suo ruolo di hub nazionale per il settore Ho.Re.Ca., con l’ambizione di espandere ulteriormente i confini internazionali. Per chi si fosse perso l’evento o volesse già segnare la data sul calendario, la quarta edizione di Horeca Expoforum è confermata dal 14 al 16 marzo 2027.

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