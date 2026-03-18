Lo fermano per eccesso di velocità in Valle Tanaro, era latitante (e viaggiava senza patente)

CUNEO – Durante un servizio di controllo economico del territorio in Valle Tanaro, una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cuneo, in forza alla Tenenza di Ceva, ha fermato un’auto sospetta che procedeva a velocità sostenuta, violando diverse norme del Codice della Strada e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Gli accertamenti dei finanzieri hanno rivelato che alla guida c’era un uomo sprovvisto di patente e privo di qualsiasi titolo valido per la permanenza sul territorio nazionale. Dalle verifiche è emerso anche che il soggetto era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica di Asti per gravi reati, tra cui furto aggravato, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della conferma definitiva della sentenza di condanna, l’uomo è stato denunciato per violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Cuneo per l’espiazione della pena.

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