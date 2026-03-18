Ragazza di 18 anni aggredita e rapinata da un gruppo di coetanee a Torino

TORINO – Prima l’hanno ingannata con un messaggio WhatsApp, poi l’hanno accerchiata, picchiata e derubata. È quanto denuncia una ragazza di 18 anni a Torino, vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2026, in piazza Santa Giulia. La giovane racconta di essere stata malmenata e derubata da un gruppo di coetanee, tra cui anche minorenni, tutte conosciute in passato in una comunità per ragazzi con fragilità.

La violenza in strada

Intorno all’1 di notte la vittima avrebbe ricevuto un messaggio da un’amica che le chiedeva di incontrarsi per chiacchierare. All’appuntamento, però, si sono presentati anche altre tre ragazze e un ragazzo, ex compagni della comunità, che hanno aggredito la giovane.

Il gruppo ha preso di mira la 18enne, sottraendole la borsetta, la collana e gli orecchini, e l’ha picchiata con calci e pugni. La ragazza ha poi dovuto recarsi in ospedale, dove i medici le hanno dato una prognosi di dieci giorni.

Il rapporto con la comunità

La vittima ha raccontato che, durante il periodo trascorso nella comunità, aveva faticato a instaurare rapporti con alcune compagne, tra cui parte degli aggressori. Dopo la fine della convivenza, la ragazza ha cominciato a ricevere messaggi minacciosi: “Dopo questa ti prendi tante botte, hai sbagliato completamente persona”; “Se ti vedo ti faccio andare in ospedale”.

L’avvocato che la segue ha chiesto ai magistrati di adottare provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza della 18enne e prevenire il rischio di ulteriori aggressioni. Le indagini sono ancora in corso.

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