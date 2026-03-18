Incendio in una ditta che gestisce rifiuti pericolosi e non pericolosi a Fossano: Arpa Piemonte sul posto

FOSSANO – Nella mattinata di ieri, 17 marzo, un incendio ha interessato la ditta Rosso srl di Fossano. L’azienda ha autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Arpa Piemonte è stata attivata dal 112 NUE.

Il personale tecnico dell’Agenzia si è recato prontamente sul sito dove l’incendio, che aveva interessato una vasca dell’area di miscelazione dei rifiuti, era già stato estinto di vigili del fuoco di Cuneo, con messa in sicurezza del sito.

I rilievi di Arpa Piemonte

Arpa Piemonte ha effettuato rilievi analitici di aria ambiente sul perimetro aziendale (4 punti) con strumentazione dedicata nei punti di misura posti a nord-est nella direzione dei venti. Dai dati della centralina di Fossano, nell’orario in cui l’incendio era in corso, non si rilevavano concentrazioni significative di traccianti tipici della combustione anche tenuto conto dell’assenza di pennacchio di fumo.

Per il contenimento delle acque di spegnimento dell’incendio, continua Arpa, è stato subito attivato dalla ditta manualmente il sistema di chiusura/rapida di intercettazione delle saracinesche delle acque di piazzale e contestualmente è stato disposto lo svuotamento delle fosse di decantazione localizzate nella zona antistante l’ingresso dell’area di miscelazione.

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