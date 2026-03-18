CuneoEconomia
Ferrero acquisisce la brasiliana Bold Snacks, produce snack proteici di alta gamma
Ferrero acquisirà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis
ALBA – L’accordo è stato firmato: Ferrero acquisisce Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel settore degli snack proteici di alta gamma.
Nell’ambito dell’operazione, Ferrero acquisirà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais; si prevede che circa 300 dipendenti si uniranno a Ferrero Brasile.
Come spiega Ferrero, la Bold Snacks, fondata nel 2018, ha registrato sin dall’inizio una forte crescita grazie alla sua strategia digitale e al suo portafoglio innovativo di barrette proteiche, e ha recentemente ampliato la propria offerta includendo le polveri di siero di latte (whey powder).
Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando così il nostro primo ingresso nel segmento dei prodotti Better-for-You in Sud America. Bold Snacks è un marchio esclusivo con un forte dinamismo in Brasile e l’operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in questo settore, sostenendo al contempo il continuo sviluppo del nostro portafoglio nelle principali aree geografiche.
è stato il commento di Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario del gruppo Ferrero.
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